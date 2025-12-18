Primarul Marius Aliman aduce magia Crăciunului la Deveselu printr-un spectacol dedicat copiilor

Primăria Comunei Deveselu, prin inițiativa primarului Marius Aliman, organizează un eveniment special dedicat celor mici, menit să aducă bucurie și spiritul sărbătorilor de iarnă în comunitate. Astfel, vineri, 19 decembrie, începând cu ora 10:00, Căminul Cultural Deveselu va găzdui spectacolul pentru copii „Grinch și Spiridușii”, pus în scenă de Teatrul Focus Pocus. Evenimentul promite momente pline de veselie, culoare și magie, într-o atmosferă specifică sărbătorilor de Crăciun.

Accesul la spectacol este gratuit, iar invitația este adresată tuturor copiilor din comună, alături de părinți și bunici. Reprezentanții administrației locale îi așteaptă pe cei mici să se bucure de o experiență artistică deosebită, care îmbină distracția cu mesajele pozitive ale generozității și prieteniei.