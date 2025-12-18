Primăria Scornicești a aprobat fondurile restante pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități

Primarul orașului Scornicești, Daniel Tudor, a anunțat că, în cadrul ședinței Consiliului Local desfășurate miercuri, 17 decembrie, a fost aprobată alocarea sumelor restante necesare pentru plata asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități, bani care nu au putut fi achitați săptămâna trecută. Edilul a subliniat importanța respectării și susținerii muncii asistenților personali, evidențiind rolul esențial pe care aceștia îl au în sprijinirea persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora. Potrivit primarului, acordarea acestui sprijin reprezintă nu doar o obligație administrativă, ci și o responsabilitate morală a administrației locale.

Daniel Tudor a dat asigurări că se implică direct pentru identificarea unor soluții concrete, astfel încât situații similare să fie rezolvate rapid pe viitor. Acesta a reafirmat angajamentul Primăriei Scornicești față de valorile solidarității, respectului și grijii față de cetățenii vulnerabili.

„Comunitatea noastră trebuie să rămână unită și implicată, pentru binele tuturor”, a transmis primarul.