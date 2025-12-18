Polițiștii olteni au adus magia sărbătorilor în sufletele copiilor

În pragul sărbătorilor de iarnă, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au lăsat pentru câteva momente misiunile operative și au devenit mesageri ai bucuriei pentru cei mai mici membri ai comunității. Pe parcursul acestei săptămâni, oamenii legii au desfășurat activități cu totul speciale, menite să aducă zâmbete și emoție pe chipurile copiilor. Cu implicare și dăruire, aceștia au oferit cadouri constând în dulciuri și surprize, transmițând un mesaj simplu, dar profund, nimeni nu este singur, mai ales în preajma Crăciunului. Gesturile polițiștilor au fost primite cu bucurie și recunoștință atât de cei mici, cât și de părinții acestora. Prezența lor, într-un context diferit de cel obișnuit, a creat momente speciale și a consolidat legătura dintre instituția poliției și comunitatea locală.

Reprezentanții IPJ Olt subliniază că rolul poliției nu se rezumă doar la asigurarea ordinii și siguranței publice, ci include și implicarea în acțiuni cu caracter umanitar, dedicate sprijinirii celor aflați în dificultate.

„Este o adevărată bucurie pentru noi să aducem magia Crăciunului pe fețele copiilor din familiile nevoiașe. Polițiștii din Olt vor continua să-l ajute pe Moș Crăciun acolo unde acesta nu poate ajunge, pentru a răspândi căldură și speranță în întreaga comunitate”, transmit reprezentanții IPJ Olt.