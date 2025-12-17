SOCIETATEA 5.0 Manifest pentru Elevi & Studenți

„Inteligenți în fața tehnologiei, nu supuși ei”

Trăim într-o lume în care:

algoritmii ne recomandă,

aplicațiile ne evaluează,

IAlg ne ajută să învățăm,

platformele ne urmăresc.

Dar o întrebare rămâne esențială:

În societate, cine conduce cu adevărat — noi oamenii sau algoritmii?

CE VREM NOI?

✅ Vrem Școală modernă, cu profesori, nu cu roboți în locul lor,

✅ Tehnologie-partener cognitiv, care ne ajută să gândim, nu să copiem,

✅ Examene corecte și nu evaluate exclusiv de softuri,

✅ Acces la tehnologiile IAlg, la platforme de învățământ, dar cu reguli și responsabilitate,

✅ Libertate de gândire într-o lume hibridă(oameni+sisteme IAlg), dar colaborativă.

CE NU ACCEPTĂM?

❌ Să fim transformați în „scoruri”

❌ Să fim manipulați fără să știm și mintea noastră să fie controlată prin tehnologii,

❌ Să fim supravegheați și controlați permanent,

❌ Să fim înlocuiți în deciziile de interes personal sau comun, care ne privesc

❌ Să devenim doar „utilizatori” docili și supuși tehnologiilor, nu oameni.

DREPTURILE NOASTRE DIGITALE

✔ Dreptul să știm când un algoritm ne evaluează,

✔ Dreptul să cerem explicații,

✔ Dreptul la decizie umană finală,

✔ Dreptul la viață privată în interacțiunile noastre cu tehnologiile,

✔ Dreptul de a greși și de a învăța ca oameni.

MESAJUL NOSTRU

Tehnologia este un partener cognitiv.

Conștiința este a noastră.

Viitorul nu trebuie programat fără noi și împotriva intereselor noastre

CE CEREM ȘCOLII ȘI STATULUI ROMÂN

📌 Educație tehnologică reală și permanentă, nu doar tablete

📌 Gândire critică, libertate și nu doar platforme sociale, de învățământ, sănătate…

📌 Reguli clare pentru folosirea IAlg în educație,

📌 Protecția elevilor și studenților versus tehnologie, nu experimente pe generații

FORMULA NOASTRĂ

Societatea 5.0 nu este despre supremația tehnologiei,

ci despre echilibrul dintre mintea umană ca evoluție prin selecție naturală și evoluția tehnologică.

Noi suntem generația care va trăi în acest viitor.

Vrem un viitor echilibrat cognitiv, inteligent, dar și uman.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence și validare pentru public, Andrei Suman