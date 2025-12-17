Senatorul POT de Olt, Robert Daniel Ghiță: „Am rămas alături de oameni într-un an dificil. 2026 poate fi anul redresării României”

Anul 2025 a fost unul plin de provocări pentru România, marcat de creșteri de taxe, gestionarea deficitară a resurselor naționale și un nou val de procese electorale. Cu toate acestea, românii au demonstrat că pot rămâne uniți în fața dificultăților, susține senatorul Partidului Oamenilor Tineri de Olt, Robert Daniel Ghiță, într-un mesaj adresat cetățenilor. Parlamentarul afirmă că, pe parcursul întregului an, a fost constant alături de alegători, atât prin activitatea legislativă, cât și prin dialogul direct cu comunitatea. „În calitate de senator de Olt, mi-am asumat misiunea de a reprezenta cu cinste românii și de a susține inițiative legislative care să ajute cetățenii, nu să le îngreuneze viața”, a transmis Robert Daniel Ghiță.

Acesta subliniază că a votat exclusiv proiecte de lege menite să sprijine populația și să contribuie la direcția unei Românii mai echitabile și mai responsabile, în acord cu mandatul primit prin vot. Totodată, senatorul evidențiază importanța menținerii unei legături permanente cu oamenii, considerând acest lucru esențial pentru o reprezentare autentică în Parlament.

„Sunt pe deplin conștient de obiectivele și responsabilitățile pe care mi le-ați încredințat. De aceea, contactul direct cu dumneavoastră a rămas o prioritate”, a mai precizat senatorul POT.

În încheiere, Robert Daniel Ghiță le-a mulțumit cetățenilor pentru încredere și sprijin, exprimându-și optimismul față de viitor. Acesta consideră că anul 2026 poate deveni un punct de cotitură pentru România, dacă va exista unitate, credință și discernământ în deciziile publice. „Împreună, putem pune țara pe calea cea bună”, a conchis senatorul de Olt.