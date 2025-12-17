Promisiuni îndeplinite la Slatina. Lifturi noi în blocuri și sprijin pentru comunitate, anunță primarul Mario De Mezzo

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, anunță primele rezultate concrete ale angajamentelor asumate în campania electorală, subliniind că cea mai mare satisfacție a unui ales local rămâne îndeplinirea promisiunilor făcute cetățenilor. Edilul a declarat că procesul de înlocuire a lifturilor defecte din municipiu a început deja, primele instalații fiind finalizate, autorizate ISCIR și date în folosință. „Am promis că vom schimba toate lifturile care nu mai funcționau corespunzător, iar acest demers este deja în desfășurare”, a transmis primarul.

După finalizarea lucrărilor, Mario De Mezzo a mers personal în scările de bloc unde lifturile au fost înlocuite, discutând cu locatarii și mulțumindu-le pentru încrederea acordată. Totodată, edilul i-a asigurat că administrația locală va continua să își respecte angajamentele și în anul viitor, prin proiecte concrete și rezultate vizibile. Ziua primarului s-a încheiat într-un cadru cu totul special, la Asociația „Prichindeii Isteți”, unde copiii au avut parte de o întâlnire cu Moș Crăciun. Evenimentul a adus însă o bucurie suplimentară pentru întreaga comunitate, asociația a primit o clădire care va deveni sediul său permanent, un imobil nefolosit de ani de zile și readus astfel în circuitul comunitar.

„Urmează și alte seri la fel de intense, cu multă muncă, dar și cu o satisfacție sufletească pe măsură”, a mai transmis primarul Slatinei.

