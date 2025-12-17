Poșta lui Moș Crăciun, deschisă în autobuzele Loctrans Slatina

Loctrans Slatina aduce spiritul Crăciunului mai aproape de copiii orașului, transformând călătoriile cu autobuzul în adevărate momente de poveste. În aceste zile, autobuzele tematice ale lui Moș Crăciun găzduiesc o inițiativă specială, Poșta lui Moș Crăciun. Cei mici sunt invitați să aducă scrisori adresate lui Moș Crăciun și să le depună într-o cutie special amenajată chiar în autobuz. Dorințele, scrise cu emoție, bucurie și speranță, vor fi strânse de miercuri, 17 decembrie, până vineri, 19 decembrie, când Moș Crăciun va veni personal să le colecteze și să le ducă direct în Laponia.

Reprezentanții Loctrans subliniază că aceste plimbări nu sunt simple deplasări prin oraș, ci experiențe care creează amintiri prețioase pentru cei mici. Inițiativa își propune să readucă farmecul copilăriei și magia sărbătorilor în viața de zi cu zi a slătinenilor. Părinții sunt rugați ca scrisorile să conțină doar prenumele și vârsta copilului, pentru a păstra caracterul simbolic și sigur al campaniei.

Astfel, în această perioadă, magia Crăciunului circulă prin Slatina odată cu autobuzele Loctrans, oferind copiilor bucuria de a visa și de a crede în Moș Crăciun.