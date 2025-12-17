Jandarmii olteni, instruiți pentru intervenția în situații de urgență

Un număr de 15 jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt participă, astăzi, 17 decembrie 2025, la stagiul de perfecționare intitulat „Pregătirea generală în domeniul dezastrelor”, organizat de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt. Sesiunea de instruire este coordonată de Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților și este susținută de colonelul Petrișan Alin-Ștefan, prim adjunct al inspectorului-șef al ISU Olt. La desfășurarea activităților contribuie, de asemenea, specialiști din cadrul Centrului Operațional și al Serviciului Logistic.

Pe parcursul stagiului, participanții sunt familiarizați cu principalele tipuri de risc care pot afecta comunitățile, cu noțiuni esențiale despre Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, precum și cu modul de organizare și funcționare a bazelor de operații. Totodată, sunt prezentate reguli și proceduri privind conduita de urmat în cazul producerii dezastrelor.

Reprezentanții ISU Olt subliniază că astfel de activități au un rol esențial în creșterea nivelului de pregătire profesională a personalului implicat în gestionarea situațiilor de urgență și în consolidarea cooperării interinstituționale, obiectivul final fiind asigurarea unui răspuns rapid, eficient și coordonat în sprijinul cetățenilor.