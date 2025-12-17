Gest de omenie în Slatina. Polițiștii locali au ajutat un bărbat dezorientat să-și regăsească autoturismul

Polițiștii locali din Slatina demonstrează, dincolo de atribuțiile zilnice și de rigorile uniformei, că empatia și spiritul civic rămân valori esențiale în relația cu cetățenii. Un astfel de exemplu a avut loc în data de 16 decembrie 2025, în jurul orei 14:50, când vigilența și promptitudinea agenților au făcut diferența pentru un bărbat aflat într-o situație dificilă. În urma unei sesizări primite de la un cetățean, polițiștii locali rutieri au fost alertați cu privire la un domn din comuna Cilieni, care nu își mai găsea autoturismul. Acesta își parcase mașina înainte de a merge la o instituție județeană pentru a-și rezolva anumite probleme, iar la ieșire s-a dezorientat și nu a mai reușit să identifice locul unde o lăsase.

Fără ezitare, polițiștii locali s-au mobilizat și au identificat autoturismul în parcarea de pe strada Aleea Rozelor, în zona CEC. Deși bărbatul se afla la acel moment pe strada Crișan, în zona AJOFM, agenții l-au preluat și l-au condus în siguranță până la mașină. Emoția și recunoștința acestuia au fost dovada clară a impactului unui gest simplu, dar profund uman. Verificările efectuate au arătat că bărbatul nu prezenta simptome ale vreunei afecțiuni degenerative, fiind vorba doar de o ușoară dezorientare, o situație care se poate întâmpla oricui, într-un oraș aglomerat și într-un ritm de viață alert.

Reprezentanții Poliției Locale Slatina subliniază că astfel de intervenții reamintesc rolul esențial al instituției, acela de a fi aproape de comunitate, cu răbdare, respect și grijă față de oameni. Cetățenii sunt încurajați să apeleze cu încredere numărul 0249/954 ori de câte ori consideră necesară prezența polițiștilor locali.