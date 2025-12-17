Balul liberalilor olteni, nevoia de normalitate!

Într-o societate divizată de idei, de viziuni diferite asupra modului cum politica servește interesul public, un gest spre normalitate va fi tradiționalul Bal al Liberalilor Olteni.

Ediția din anul acesta va avea loc pe 20 decembrie, la Slatina, în locația de la Château Blanc.

Misiunea acestui eveniment este aceea de continuitate a unei tradiții specifice liberalismului romanesc, cu o încărcătură emoțională deosebită.

Anticipativ, reușita manifestării se datorează amfitrionilor principali, președintele PNL Olt, deputatul Gigel Știrbu, președintelui organizației municipale, primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo.

Vor fi împreună reprezentanți ai liberalismului din Olt, personalități ale vieții sociale, invitați ai echipei liberale din Olt.

Dincolo de componenta festivă, Balul Liberalilor olteni este un reper în ceea ce înseamnă un altfel de mod prin care se desfășoară socializarea politică. Nu cu urlete, minciuni la microfoane publice, promisiuni deșarte, umilind categorii sociale doar pentru a le câștiga vremelnic încrederea.

Avem pe seama acestei manifestări și o componentă de stabilitate și dialog, una unde se fixează relații interumane, dominate de solidaritatea unui concept politic care în urmă cu mai bine de un secol a făcut România Mare.

Vorbim, atunci când trebuie să definim Balul Liberalilor, despre eleganță, memorie istorică, fundamente pentru formarea unei generații europene care nu își uită niciodată componenta națională, pilon în marea familie europeană.