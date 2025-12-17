AJOFM Olt lansează un curs gratuit de formare profesională pentru șomeri, din ianuarie 2026

AJOFM Olt lansează un curs gratuit de formare profesională pentru șomeri, din...

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt anunță organizarea unui program de formare profesională la nivel județean, care va debuta în luna ianuarie 2026. Programul se adresează persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și va cuprinde un număr total de 14 participanți. Cursul de formare profesională va fi organizat pentru ocupația de lucrător comercial, calificare solicitată pe piața muncii, oferind participanților șansa de a-și îmbunătăți competențele și de a-și crește șansele de angajare.

Participarea la acest program este gratuită pentru șomerii indemnizați și neindemnizați care sunt înregistrați în evidențele AJOFM Olt. Persoanele care realizează venituri pot, de asemenea, să urmeze cursul, însă vor suporta costurile aferente formării profesionale.

Cei interesați pot obține informații suplimentare de la sediul AJOFM Olt din Slatina, strada Crișan, nr. 31 bis, sau la numărul de telefon 0249/438595, tasta 7.