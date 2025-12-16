SOCIETATEA 5.0 Manifest pentru Profesori

„Tehnologia sprijină educația. Profesorul o conduce.”

Inteligența algoritmică a intrat, intră sau va intra în școli.

Platformele ne evaluează sau ne vor evalua elevii.

Algoritmii ne recomandă sau ne vor recomanda metode.

Dar educația nu este un soft.

Este o relație inter-umană.

MISIUNEA NOASTRĂ, A PROFESORILOR

✅ Să folosim tehnologia ca sprijin, nu ca înlocuitor,

✅ Să protejăm gândirea critică a elevilor,

✅ Să păstrăm profesorul ca autoritate educațională,

✅ Să formăm oameni, nu doar utilizatori,

✅ Să educăm elevii și studenții pentru libertate și nu pentru conformism digital.

CE NU ACCEPTĂM

❌ Ca Profesorul să fie redus la statutul de operator de platformă,

❌ Evaluare automatizată fără înțelegere umană,

❌ Supravegherea continuă a elevilor sau studenților,

❌ Standardizare algoritmică a gândirii,

❌ Educație dictată de softuri comerciale.

DREPTURILE PROFESORULUI ÎN SOCIETATEA 5.0

✔ Dreptul la decizie pedagogică umană,

✔ Dreptul la transparență a sistemelor digitale,

✔ Dreptul de a refuza automatizarea abuzivă,

✔ Dreptul la formare digitală reală,

✔ Dreptul de a proteja copilul de agresiunea cognitivă.

MESAJUL NOSTRU

Platformele de învățământ ne pot ajuta.

Algoritmul ne poate sugera.

Dar, numai profesorul poate forma un om.

FORMULA FINALĂ

Societatea 5.0 nu are voie să transforme școala

într-o fabrică de scoruri. Profesorul rămâne centrul educației.

Tehnologia este numai un partener tehnologic în munca de educație.



Co-creație jurnalistică inter-intelligence și validare pentru public, Andrei Suman