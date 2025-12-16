SOCIETATEA 5.0 Manifest pentru Jurnaliști

„Adevărul în epoca algoritmilor nu se automatizează”
Trăim într-o epocă în care:
inteligența algoritmică scrie texte
algoritmii distribuie știrile
platformele decid vizibilitatea
manipularea prin mass-media se face la scară industrială.
Dar o întrebare rămâne fundamentală:
Cine mai apără adevărul când viteza bate conștiința?
MISIUNEA NOASTRĂ A JURNALIȘTILOR
✅ Să apărăm adevărul în fața automatizării minciunii,
✅ Să păstrăm omul în centrul deciziei editoriale,
✅ Să folosim IAlg(inteligența algoritmică) drept partener de lucru, nu ca autor suveran,
✅ Să protejăm publicul de manipularea algoritmică,
✅ Să menținem jurnalismul ca serviciu public, în slujba omului și comunităților locale.
CE NU ACCEPTĂM
❌ Știri generate automat fără responsabilitate umană,
❌ Agende dictate de algoritmi opaci,
❌ Publicarea, fără avertizare asupra pericolului de deepfake,
❌ Clasarea vizibilității după criterii ascunse,
❌ Reducerea jurnalistului la simplu „operator de conținut”.
DREPTURILE JURNALIȘTILOR ÎN SOCIETATEA 5.0
✔ Dreptul la semnătură umană asupra conținutului,
✔ Dreptul de a ști când un algoritm intervine editorial,
✔ Dreptul la protecția identității profesionale,
✔ Dreptul la refuzul automatizării forțate,
✔ Dreptul la transparență în distribuția digitală,
OBLIGAȚIILE NOASTRE
📌 Să asigurăm transparența privind conținutul generat cu ajutorul IAlg,
📌 Să verificăm dublu informația automatizată,
📌 Să informăm publicul despre mecanismele de manipulare,
📌 Să apărăm gândirea critică a societății,
📌 Să nu delegăm conștiința profesională către computere.
MESAJUL NOSTRU
Algoritmul poate calcula și genera text
Jurnalistul trebuie să judece.
Computerul poate scrie,
Dar, omul semnează și răspunde.
CE CEREM STATULUI ȘI PLATFORMELOR
✅ Lege pentru transparența algoritmică în media,
✅ Protecția jurnalismului de interes public,
✅ Reguli clare pentru conținutul generat algoritmic,
✅ Acces la auditarea sistemelor de distribuție,
✅ Recunoașterea jurnalismului ca infrastructură democratică.
FORMULA NOASTRĂ FINALĂ
Societatea 5.0 nu poate exista fără un jurnalism lucid, creativ și de utilitate publică.
Fără presă liberă, algoritmii nu informează — controlează.
Noi jurnaliștii apărăm adevărul, nu traficul.
Conștiința, nu automatizarea.
Apărăm omul și societatea democratică, nu scorul.
Co-creație jurnalistică inter-intelligence și validare pentru public, Andrei Suman