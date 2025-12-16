SOCIETATEA 5.0 Manifest pentru Jurnaliști

De către

„Adevărul în epoca algoritmilor nu se automatizează”

Trăim într-o epocă în care:

inteligența algoritmică scrie texte

algoritmii distribuie știrile

platformele decid vizibilitatea

manipularea prin mass-media se face la scară industrială.

Dar o întrebare rămâne fundamentală:

Cine mai apără adevărul când viteza bate conștiința?

MISIUNEA NOASTRĂ A JURNALIȘTILOR

✅ Să apărăm adevărul în fața automatizării minciunii,

✅ Să păstrăm omul în centrul deciziei editoriale,

✅ Să folosim IAlg(inteligența algoritmică) drept partener de lucru, nu ca autor suveran,

✅ Să protejăm publicul de manipularea algoritmică,

✅ Să menținem jurnalismul ca serviciu public, în slujba omului și comunităților locale.

CE NU ACCEPTĂM

❌ Știri generate automat fără responsabilitate umană,

❌ Agende dictate de algoritmi opaci,

❌ Publicarea, fără avertizare asupra pericolului de deepfake,

❌ Clasarea vizibilității după criterii ascunse,

❌ Reducerea jurnalistului la simplu „operator de conținut”.

DREPTURILE JURNALIȘTILOR ÎN SOCIETATEA 5.0

✔ Dreptul la semnătură umană asupra conținutului,

✔ Dreptul de a ști când un algoritm intervine editorial,

✔ Dreptul la protecția identității profesionale,

✔ Dreptul la refuzul automatizării forțate,

✔ Dreptul la transparență în distribuția digitală,

OBLIGAȚIILE NOASTRE

📌 Să asigurăm transparența privind conținutul generat cu ajutorul IAlg,

📌 Să verificăm dublu informația automatizată,

📌 Să informăm publicul despre mecanismele de manipulare,

📌 Să apărăm gândirea critică a societății,

📌 Să nu delegăm conștiința profesională către computere.

MESAJUL NOSTRU

Algoritmul poate calcula și genera text

Jurnalistul trebuie să judece.

Computerul poate scrie,

Dar, omul semnează și răspunde.

CE CEREM STATULUI ȘI PLATFORMELOR

✅ Lege pentru transparența algoritmică în media,

✅ Protecția jurnalismului de interes public,

✅ Reguli clare pentru conținutul generat algoritmic,

✅ Acces la auditarea sistemelor de distribuție,

✅ Recunoașterea jurnalismului ca infrastructură democratică.

FORMULA NOASTRĂ FINALĂ

Societatea 5.0 nu poate exista fără un jurnalism lucid, creativ și de utilitate publică.

Fără presă liberă, algoritmii nu informează — controlează.

Noi jurnaliștii apărăm adevărul, nu traficul.

Conștiința, nu automatizarea.

Apărăm omul și societatea democratică, nu scorul.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence și validare pentru public, Andrei Suman