Slatina. O lebădă rănită a fost salvată

Un gest simplu, dar plin de responsabilitate civică, a făcut diferența într-o zi obișnuită la Slatina. O lebădă rănită, ajunsă în curtea unor cetățeni din municipiu, a fost salvată datorită promptitudinii celor care au ales să nu rămână indiferenți și au alertat autoritățile printr-un apel la numărul de urgență 112. În urma sesizării, pasărea a fost preluată cu grijă și transportată pentru evaluare medicală de către medicii veterinari din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Olt. Specialiștii au constatat că lebăda prezenta doar răni superficiale, care nu îi puneau viața în pericol, și i-au acordat îngrijirile necesare.

După stabilizarea stării de sănătate, reprezentanții Comisariatului Județean Olt al Gărzii de Mediu, alături de cei ai Direcției Județene pentru Mediu Olt, au eliberat lebăda în habitatul său natural, în aria protejată ROSPA 0106 – Valea Oltului Inferior, unde aceasta se poate reintegra în mediul său firesc.

Acțiunea demonstrează încă o dată cât de important este spiritul civic și colaborarea dintre cetățeni și instituțiile statului. Natura are nevoie de protecția noastră, iar fiecare viață salvată contează. Autoritățile mulțumesc tuturor celor care aleg să intervină atunci când un animal aflat în dificultate are nevoie de ajutor.