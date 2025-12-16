RAR susține campania pentru protejarea mediului. Colectarea corectă a uleiurilor uzate, obligatorie pentru service-uri și centrele de dezmembrări

Registrul Auto Român se alătură campaniei de informare derulate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, care vizează creșterea gradului de colectare separată a uleiurilor uzate și reducerea impactului negativ asupra mediului. În acest context, atelierele de reparații auto și centrele de dezmembrări autorizate vor afișa, în spațiile destinate clienților, mesaje de atenționare privind riscurile majore pe care uleiurile uzate le reprezintă pentru mediu dacă nu sunt gestionate corespunzător.

Potrivit atribuțiilor legale, Registrul Auto Român verifică respectarea condițiilor impuse de legislație atât în cadrul auditului inițial necesar autorizării operatorilor economici, cât și pe parcursul etapelor de supraveghere ulterioare. Aceste controale vizează inclusiv existența dotărilor și a procedurilor adecvate pentru colectarea, depozitarea și gestionarea uleiurilor uzate.

RAR reamintește operatorilor economici că au obligația legală de a colecta separat uleiurile uzate în recipiente corespunzătoare și de a le depozita în spații special amenajate, împrejmuite și securizate, astfel încât să fie prevenite scurgerile necontrolate. De asemenea, predarea acestor deșeuri se poate face exclusiv către firme autorizate pentru activități de colectare, valorificare și/sau eliminare.