Mihai Adrian Țiu, deputat S.O.S. România: „Jaful din banii publici trebuie oprit. Cazul microbuzelor școlare arată un sistem viciat de achiziții”

Deputatul S.O.S. România de Olt, Mihai-Adrian Țiu, acuză Guvernul de pasivitate și toleranță față de risipa și fraudarea banilor publici, în contextul achiziției de microbuze școlare electrice la prețuri supraevaluate. Reacția parlamentarului vine după ce ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a sesizat Parchetul European în acest caz, o decizie pe care deputatul o consideră tardivă și insuficientă. Potrivit lui Mihai-Adrian Țiu, sesizarea Parchetului European confirmă oficial semnalele trase în ultimele luni de presă, societatea civilă și opoziție, privind utilizarea fondurilor europene destinate copiilor ca sursă de îmbogățire pentru rețele politice și economice. Deputatul subliniază că autoritățile au reacționat abia la patru luni după apariția primelor informații publice despre diferențe majore de preț și disfuncționalități grave.

„Statul român a ales să fie martor, nu apărător al interesului public. Sesizarea Parchetului European nu este un act de curaj, ci o obligație”, afirmă parlamentarul S.O.S. România, invocând concluziile Corpului de Control, care ar confirma existența unor nereguli majore în utilizarea fondurilor europene. Mihai-Adrian Țiu critică dur contrastul dintre politicile de austeritate impuse populației și lipsa de fermitate în combaterea risipei din achizițiile publice. În opinia sa, Guvernul reduce venituri, crește taxe și împinge milioane de familii spre sărăcie, în timp ce evită să intervină acolo unde se produce adevărata risipă, contractele publice umflate artificial și fraudarea banului public.

Cazul microbuzelor școlare electrice scoate la iveală, susține deputatul, un sistem de achiziții publice „profund viciat”, conceput pentru a favoriza firmele apropiate de putere și clientela politică. Procedurile simplificate și pragurile ridicate pentru achizițiile directe ar fi transformat legea într-un mecanism de fraudare „legalizată”, prin care contractele sunt atribuite discreționar, fără competiție reală și fără transparență. În calitate de parlamentar, Mihai-Adrian Țiu solicită revizuirea completă și transparentă a legii achizițiilor publice, reducerea drastică a pragurilor pentru achizițiile directe, eliminarea practicilor de împărțire artificială a contractelor și verificarea tuturor achizițiilor realizate din fonduri europene în ultimii ani. De asemenea, el cere recuperarea integrală a prejudiciilor și tragerea la răspundere penală a tuturor celor implicați, indiferent de funcție sau apartenență politică.

Deputatul adresează întrebări directe guvernanților: de ce nu este redus plafonul achizițiilor directe și de ce este protejată clientela politică în detrimentul cetățenilor care muncesc cinstit. „Fiecare leu furat din buget este un leu furat de la copii, pensionari și salariații plătiți cu salariul minim”, afirmă acesta.

În final, Mihai-Adrian Țiu subliniază că românii nu cer privilegii, ci dreptate, transparență și respect, iar Guvernul nu mai poate evita asumarea responsabilității. „Jaful din banii publici trebuie să înceteze, iar adevărul trebuie să ajungă până la capăt, inclusiv în fața Parchetului European. Toate microbuzele școlare electrice trebuie să ajungă la copiii României”, a conchis deputatul S.O.S. România.