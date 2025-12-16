IPJ Olt întărește parteneriatele pentru combaterea violenței domestice. Siguranța victimelor, pe primul loc

Inspectoratul de Poliție Județean Olt a găzduit, astăzi, 16 decembrie 2025, o întâlnire de lucru dedicată combaterii violenței domestice, la care au participat reprezentanți ai instituției și ai Asociației Dreptate și Educație pentru Toți, organizație neguvernamentală activă în prevenirea și sprijinirea victimelor acestui fenomen. Discuțiile au vizat consolidarea colaborării interinstituționale și identificarea unor soluții concrete pentru sprijinirea persoanelor afectate de violența domestică, precum și îmbunătățirea mecanismelor de prevenire și intervenție. Accentul a fost pus pe importanța unei reacții rapide și coordonate, care să asigure protecția eficientă a victimelor și să reducă riscurile asociate acestor situații.

Reprezentanții IPJ Olt au evidențiat rolul esențial al organizațiilor neguvernamentale în oferirea de consiliere, suport psihologic și protecție persoanelor aflate în situații de risc, subliniind că parteneriatele cu societatea civilă contribuie semnificativ la eficiența intervențiilor. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a reiterat faptul că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind violența domestică. Polițiștii intervin prompt și folosesc toate instrumentele legale disponibile pentru protejarea persoanelor vulnerabile, siguranța victimelor fiind o prioritate constantă. Totodată, cetățenii pot sesiza faptele de violență domestică apelând numărul unic de urgență 112, iar victimele pot beneficia de măsurile de protecție prevăzute de legislația în vigoare.

IPJ Olt anunță că va continua demersurile de colaborare cu partenerii instituționali și cu societatea civilă, în vederea prevenirii și combaterii violenței domestice, promovând un climat de siguranță și sprijin pentru comunitate.