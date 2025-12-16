„Gusturi din bătrâni”, ca pe vremea bunicii. Tradițiile culinare și colindele oltenești revin la Muzeul Județean Olt

Muzeul Județean Olt invită publicul la o adevărată incursiune în universul tradițiilor culinare și al obiceiurilor de iarnă, prin evenimentul „Gusturi din bătrâni – ca pe vremea bunicii”. Expoziția de preparate tradiționale oltenești va avea loc miercuri, 17 decembrie 2025, începând cu ora 13:00, la sediul instituției. Evenimentul aduce în prim-plan rețete specifice postului Crăciunului, sărbătorii Nașterii Domnului și Anului Nou, așa cum se pregăteau odinioară în gospodăriile oltenești. Expoziția este organizată în parteneriat cu Liceul Economic „P.S. Aurelian” din Slatina și beneficiază de sprijinul unor agenți economici locali, respectiv OLD HOUND, reprezentat de Cătălin Ștefănescu, și MARIMIH PATI PRODUCT SRL, reprezentată de Mihai Mîndroc, în calitate de sponsori.

Prin această inițiativă, organizatorii își propun să readucă în atenția publicului obiceiurile culinare legate de sărbătorile din ciclul Anului Nou, o perioadă tradițională de 12 zile, considerată cea mai importantă din calendarul popular, deoarece marchează solstițiul de iarnă și reunește întreaga comunitate în jurul ritualurilor festive.

Manifestarea va debuta cu un moment artistic dedicat colindelor, urmat de prezentarea preparatelor tradiționale oltenești specifice sărbătorilor de iarnă. În cadrul programului intitulat „Am plecat să colindăm”, vizitatorii vor putea asista la o reconstituire a colindatului practicat în satul oltenesc tradițional, desfășurată în fața muzeului. Atmosfera va continua în interior cu un microrecital de colinde și dansuri tradiționale din zona Oltului, susținut de elevii Liceului Tehnologic „P.S. Aurelian” din Slatina.