Comuna Dobrosloveni, deschisă către cooperare internațională. Primarul Gheorghe Tudorașcu, la Ambasada Indiei din București

Primarul comunei Dobrosloveni, Gheorghe Tudorașcu, a participat luni, 15 decembrie 2025, la o întâlnire oficială organizată la Ambasada Indiei din București, un eveniment dedicat consolidării relațiilor de cooperare dintre autoritățile române și statul indian. Gazda întâlnirii a fost Excelența Sa, Dr. Manoj Kumar Mohapatra, Ambasadorul Indiei, care a prezentat principalele direcții de colaborare în domenii strategice precum investițiile, dezvoltarea economică, educația, turismul și cultura. În cadrul discuțiilor, a fost subliniat rolul tot mai important al Indiei pe scena globală, aceasta fiind în prezent cea mai populată țară din lume și una dintre economiile cu cea mai rapidă creștere. Performanțele remarcabile în tehnologie, industrie, cercetare și educație transformă India într-un partener valoros pentru comunitățile care urmăresc dezvoltarea durabilă și modernizarea.

Comuna Dobrosloveni s-a aflat printre participanții activi la acest dialog, reafirmându-și deschiderea către parteneriate internaționale și dorința de a identifica soluții concrete care să completeze proiectele aflate deja în derulare. Reprezentanții administrației locale caută în mod constant exemple de bună practică și colaborări care să genereze beneficii reale pentru comunitate.

„Obiectivul nostru este clar, să creăm oportunități aici, acasă, pentru copiii și tinerii din Dobrosloveni, astfel încât să își poată construi un viitor stabil fără a fi nevoiți să plece departe de familie și de locurile natale”, a transmis primarul Gheorghe Tudorașcu. Acesta a subliniat că investițiile, educația și schimburile culturale pot deveni piloni esențiali ai dezvoltării unei comune moderne și prospere.