Caracal. Undă verde pentru începerea lucrărilor de restaurare, consolidare și dotare a Liceului „Ioniță Asan”

Primarul Ion Doldurea, alături de viceprimarul Lari Pătran, a anunțat marți, 16 decembrie 2025, demararea lucrărilor de restaurare, consolidare și modernizare a Liceului „Ioniță Asan”, după ce a fost dat startul oficial către constructori. Proiectul vizează transformarea unității de învățământ într-un spațiu educațional modern, adaptat cerințelor actuale din domeniul educației. Intervențiile vor include consolidarea structurii clădirii, renovarea acoperișului, precum și reabilitarea și modernizarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și a spațiilor auxiliare. Lucrările vor fi realizate cu materiale de calitate superioară, respectând standarde ridicate de siguranță și confort.

La finalizarea proiectului, Liceul „Ioniță Asan” va beneficia de dotări moderne și de un mediu de învățare curat, sigur și prietenos, oferind elevilor condiții optime pentru studiu și dezvoltare personală.

Această investiție reprezintă un nou pas important în strategia administrației locale de reabilitare și modernizare a unităților de învățământ din comunitate. Prin astfel de proiecte, autoritățile locale își propun să sprijine performanța școlară și să creeze spații educaționale atractive, care să contribuie la pregătirea tinerilor pentru carieră și pentru viață.

