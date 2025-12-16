Analize mai rapide și mai puțin dureroase pentru bebeluși, la Spitalul Județean de Urgență Slatina

Analize mai rapide și mai puțin dureroase pentru bebeluși, la Spitalul Județean...

Spitalul Județean de Urgență Slatina a făcut un nou pas important în îmbunătățirea actului medical destinat celor mai mici pacienți. Unitatea de Primiri Urgențe Pediatrie a fost dotată recent, prin donație, cu un analizor hematologic de ultimă generație, Swelab Alfa Standard, oferit de Asociația „Everything for Life”.

Noul aparat răspunde unei nevoi esențiale semnalate de medicii pediatri, posibilitatea recoltării unei cantități mult mai mici de sânge, direct din degetul bebelușului. Procedura este astfel mai puțin invazivă și mai puțin traumatizantă pentru copii, reducând disconfortul acestora și oferind, în același timp, mai multă siguranță și liniște părinților. Cu ajutorul analizorului, dintr-o cantitate infimă de sânge pot fi obținuți 22 de parametri hematologici, în mai puțin de un minut. Acest lucru permite stabilirea rapidă a unui diagnostic corect și inițierea promptă a tratamentului, un aspect esențial în medicina de urgență pediatrică.

Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Slatina au transmis mulțumiri Asociației „Everything for Life” și tuturor celor care sprijină sistemul medical local, contribuind la creșterea calității serviciilor oferite pacienților.

„Suntem aici pentru Slatina și pentru județul Olt”, este mesajul care însoțește această nouă dotare, un exemplu de colaborare benefică între comunitate și sistemul de sănătate, în folosul copiilor și al familiilor lor.