165 de milioane de euro pentru procesarea alimentelor românești. Ministerul Agriculturii deschide o nouă sesiune de finanțare

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale anunță continuarea investițiilor strategice în sectorul agroalimentar, prin deschiderea sesiunii de depunere a cererilor de finanțare aferente intervenției DR-23 – Investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole. Potrivit ministrului Florin Barbu, aproape 165 de milioane de euro sunt alocate pentru extinderea și modernizarea capacităților de procesare din România, cu accent pe fabricile de panificație și produse de morărit, patiserie, cofetărie, zahăr, precum și pe alte tipuri de preparate alimentare.

Programul de finanțare vizează nu doar înființarea de noi unități de procesare, ci și dezvoltarea și modernizarea celor existente. Beneficiarii pot accesa fonduri pentru achiziția de echipamente și linii tehnologice moderne, amenajarea spațiilor de depozitare și condiționare, dar și pentru extinderea capacităților de comercializare. Astfel, sunt eligibile investițiile în magazine proprii, rulote alimentare sau platforme de vânzare online.

Sprijinul financiar nerambursabil poate ajunge până la 10 milioane de euro pentru investițiile din sectorul panificației și până la 3 milioane de euro pentru celelalte tipuri de proiecte. Intensitatea finanțării este de maximum 65% din valoarea totală eligibilă a investiției.