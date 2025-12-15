Zâmbete pentru copiii din Movileni. Excursii, colinde și daruri la Slatina

Primarul comunei Movileni, Sorin Toma, continuă și în acest an o tradiție devenită deja simbol al Sărbătorilor de Iarnă pentru comunitatea locală, aducerea bucuriei în sufletele copiilor printr-o experiență specială petrecută la Slatina, în preajma Crăciunului.

Cu sprijinul Consiliului Local Movileni, al funcționarilor din cadrul primăriei și al cadrelor didactice din comună, inițiativa edilului prinde din nou viață. De câteva zile, preșcolarii și elevii din Movileni sunt transportați cu microbuzul la Slatina, unde au ocazia să colinde la sediul Consiliului Județean Olt, fiind răsplătiți cu daruri oferite de instituție.

Programul copiilor include și o plimbare prin Târgul de Crăciun amenajat în centrul municipiului Slatina, unde cei mici se bucură de atmosfera festivă, luminițe și decorațiuni specifice sărbătorilor de iarnă. Ziua se încheie cu o vizită la restaurantul McDonald’s, unde copiii servesc masa, un moment mult așteptat și apreciat de aceștia.

„Este pentru bucuria lor, dar și pentru bucuria noastră, pentru că nimic nu poate înlocui satisfacția de a face fericit un copil. Prin acest proiect, inițiat în urmă cu mai mulți ani, ne dorim ca cei mici să simtă spiritul Crăciunului și magia sărbătorilor. Mulțumim Consiliului Județean Olt, colegilor din primărie, cadrelor didactice implicate și părinților pentru încrederea acordată”, a declarat primarul Ion Sorin Toma.