SOCIETATEA 5.0 Manifest pentru Medici

„Algoritmul asistă. Medicul răspunde.”

Inteligența algoritmică(IAlg) a intrat, intră sau va intra în spitale.

Softurile au pus, pun sau vor pune diagnostice.

Algoritmii au calculat, calculează sau vor calcula riscuri.

Dar, viața nu este un set de date.

Și dimpotrivă, viața este un destin uman.

MISIUNEA NOASTRĂ, A MEDICILOR

✅ Să folosim IAlg ca sprijin medical, nu ca judecător suprem

✅ Să protejăm relația medic–pacient

✅ Să apărăm decizia clinică umană

✅ Să tratăm omul, nu doar parametrii

✅ Să păstrăm responsabilitatea morală a actului medical

CE NU ACCEPTĂM

❌ Diagnostic automat fără supervizare medicală

❌ Pacient redus la scor de risc

❌ Tratament impus de algoritm

❌ Spital transformat în linie de procesare

❌ Transferul vinei de pe sistem pe medic

DREPTURILE MEDICULUI ÎN SOCIETATEA 5.0

✔ Dreptul la decizie medicală finală

✔ Dreptul la transparența algoritmilor clinici

✔ Dreptul la refuzul automatizării periculoase

✔ Dreptul la protejarea conștiinței profesionale

✔ Dreptul la apărarea actului medical uman

MESAJUL NOSTRU

Mașina poate calcula riscul.

Doar medicul poate asuma destinul.

FORMULA FINALĂ

Societatea 5.0 nu poate exista

fără medicină umană. Tehnologia asistă.

Medicul decide.

Viața rămâne sacră.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence și validare pentru public, Andrei Suman