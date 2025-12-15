Polițiștii olteni. Sute de sancțiuni aplicate în weekend pentru siguranța cetățenilor

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfășurat, în weekend-ul trecut, o serie de acțiuni menite să asigure ordinea și siguranța publică, precum și să reducă riscul producerii accidentelor rutiere pe drumurile din județ. Activitățile au avut ca principal obiectiv prevenirea faptelor de violență și depistarea șoferilor care încalcă regulile de circulație, cu accent pe conducerea sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, dar și pe nerespectarea regimului legal de viteză. Pe parcursul acțiunilor, polițiștii au intervenit la 97 de solicitări, dintre care 64 au fost sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Totodată, în urma controalelor efectuate, au fost aplicate 225 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la aproximativ 90.000 de lei.

Pentru abaterile constatate în trafic, polițiștii au dispus măsuri complementare, fiind reținute 20 de permise de conducere. Dintre acestea, 12 au fost suspendate pentru depășirea vitezei legale cu peste 50 km/h, unul pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, iar restul pentru alte încălcări ale legislației rutiere. De asemenea, au fost retrase 12 certificate de înmatriculare, ca urmare a unor defecțiuni tehnice sau a neîndeplinirii obligațiilor legale, fiind constatate și două infracțiuni la regimul rutier.

Un caz relevant a avut loc în noaptea de 13 decembrie, în jurul orei 02:40, pe Drumul Județean 543, în comuna Giuvărăști. Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia au constatat că un autoturism, condus de un bărbat din localitate, a intrat în coliziune cu un stâlp de pe marginea carosabilului. În urma testării cu aparatul etilometru, s-a indicat o valoare de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost transportat la spital pentru recoltarea probelor biologice necesare stabilirii alcoolemiei exacte. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime omenești, însă polițiștii continuă cercetările pentru clarificarea tuturor împrejurărilor.

Reprezentanții IPJ Olt precizează că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, scopul principal fiind creșterea siguranței cetățenilor și reducerea riscului rutier pe drumurile publice din județ.