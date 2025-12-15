IN MEMORIAM – ION CÂRJĂ

Mi-am amintit de EMINENTUL OM DE CULTURĂ și JURNALIST de care m-a legat o SOLIDĂ PRIETENIE, cu ocazia aniversării, în acest an 2025, a 62 de ani de existență a prestigioasei reviste LUMEA. Era cea mai proeminentă PUBLICAȚIE care apărea în anii ʾ60, cu o întrerupere temporară după 1989, ce înfățișa modul onorabil cum ROMÂNIA se „impunea” în „LUMEA VREMURILOR”.

ION CÂRJĂ, mult timp REDACTOR-ȘEF al revistei, un OM care și-a iubit PATRIA și NEAMUL cu sufletul și mintea, a reușit să facă din publicație un strălucit „document” prin care ROMÂNIA se afirma în LUME.

ÎMPREUNĂ cu COLEGII, a reușit să depășească CONSTRÂNGERILE IDEOLOGICE ale regimului, motiv principal pentru care REVISTA se bucura de un real succes și nu întâmplător aceasta era „studiată” cu MARE INTERES și la DEPARTAMENTUL DE STAT al SUA.

EL venea cu FORȚA „dăruită” de CÂMPULUNG MUSCEL istoric, căci se născuse pe valea RÂULUI TÂRGULUI și avea să se „formeze” sub imperiul „EROISMULUI ROMÂNESC” din primul război mondial, veșnic simbolizat prin monumentul din APROPIERE.

Rămas ORFAN de mic, împreună cu sora mai mică, FILA, crescut de BUNICI, a copilărit o vreme la CORBU – OLT, unde bunicii, familia NĂFTĂNĂILĂ, aveau un depozit de cherestea.

Aici, foarte prietenos, era simpatizat de copii, inclusiv de copiii RROMI din satul CORBULEȚU. Tot aici, în comuna CORBU, a început ciclul primar sub îndrumarea învățătorului SĂNDULESCU, despre care aveam să aflu și eu, ulterior, căci m-am născut și am domiciliat mult în comuna vecină – OPTAȘI, OLT.

A știut să LUPTE cu VIAȚA pentru a deveni un EMINENT OM DE CULTURĂ și un STRĂLUCIT JURNALIST. Cu o temeinică pregătire primită ca elev al unui prestigios LICEU, unde „se formau” CARACTERELE, liceul MILITAR DIN CERNĂUȚI, și el cu o istorie ZBUCIUMATĂ după iunie 1940, apoi ca absolvent al Facultății de FILOLOGIE BUCUREȘTI, ION CÂRJĂ a știut să imprime revistei LUMEA o bună reputație, chiar în contextul publicistic aflat sub „CONTROL” în acele vremuri.

Prieten cu ziariști valoroși precum RADU BUDEANU, CORNELIU VLAD, ILIE ȘERBĂNESCU, ION CÂRJĂ a creat un adevărat „peisaj publicistic” prin care ROMÂNIA timpului lor se afirma prin NOI IDEI și ACȚIUNI în LUMEA de atunci. În plus, prin „relațiile” amicale pe care le-a stabilit cu personalitățile vremii, prin care CORNELIU MĂNESCU – a contribuit extrem de mult la creșterea prestigiului revistei.

Ca REDACTOR-ȘEF, ION CÂRJĂ a format și ajutat pe mulți viitori profesioniști ai sistemului publicistic. S-a afirmat și în LUMEA POLITICĂ a vremii, încât până și „familia CONDUCĂTRILOR” îi aprecia calitățile de eminent „EXTERNIST”, fapt pentru care a făcut parte din mai toate delegațiile CONDUCERI SUPERIOARE în vizitele pe planetă.

Dar, asta, până când, după o „întrunire” în apartamentul prietenului său, și el strălucit comentator de politică externă, RADU PASCAL, cu ocazia CRĂCIUNULUI au început necazurile „venite de sus”. Aveam să aflu aceste amănunte căci adesea l-am vizitat și în vremea GLORIEI și apoi, foarte des, DUPĂ „PRĂBUȘIRE”, până „s-a sfârșit”, vizite care s-au dovedit OCAZII cu care remarcam uimitoarea sa capacitate de a interpreta evenimentele din ȚARĂ și LUME.

În acea seară „fatidică”, după întâlnirea din apartamentul cu pricina, fiica PREȘEDINTELUI „a fugit” de bună voie cu subalternul lui CÂRJĂ, ziarist la LUMEA, MIHAI MATEI.

„SCANDALUL” a declanșat de urgență „ANALIZA DE PARTID” în care ION CÂRJĂ a fost acuzat de „lipsă partinică de vigilență” și, în consecință, a fost destituit din reladacție și din funcția de director general-adjunct AGERPRES, unde fusese promovat cu ceva timp înainte, pentru calitățile sale, rămânând însă corespondent la RADIO. MIHAI MATEI a fost „expulzat” tocmai în GUINEEA și între timp „s-a sfârșit”.

Interesant și „necurios” rămâne faptul că, se pare că cel care a „pregătit” și monitorizat „evenimentul” căderii sale ar fi fost I.M. PACEPA, iar după, nu întâmplător și repede la revistă a apărut un NUME NOU – DANA PACEPA, fiica viitorului „dezertor”.

Activitatea morală, patriotică și profesională a lui ION CÂRJĂ era extrem de cunoscută și apreciată în LUMEA INTELECTUALĂ de atunci, pe care aveam s-o cunosc într-un fel și eu, grație lui, ca prieten al său, mai ales când poziția socială mi-a oferit posiblitatea să cunosc personalități de la revista LUMEA.

Ca urmare, și după „cădere” a rămas în continuare o valoare apreciată și în calitate de LECTOR al „CONDUCERII” pe probleme internaționale a fost prezent în câteva rânduri și la SLATINA, la CONSFĂTUIRI pe această temă.

LUMEA de AZI este o respectabilă publicație, care fără compromisuri, fără comandă de partid, moștenește PROFESIONALISMUL și DEMNITATEA „vechilor” ei slujitori între care ION CÂRJĂ a strălucit și a cărui AMINTIRE rămâne VIE pentru cei care citesc azi „LUMEA”.

ODIHNEASCĂ-SE ÎN PACE!!!

PROFESOR

ION PĂTRAȘCU – SLATINA, OLT