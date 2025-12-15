Deputatul Mihai-Adrian Țiu cere majorarea salariului minim: „O țară demnă nu își condamnă cetățenii la sărăcie”

Deputatul Mihai-Adrian Țiu, membru al Grupului parlamentar S.O.S. România, atrage atenția asupra situației economice dificile în care se află milioane de români și susține ferm creșterea salariului minim pe economie începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit acestuia, decizia actualei guvernări de a plafona salariul minim afectează direct peste două milioane de angajați, împingându-i spre sărăcie, într-un context în care România se află deja printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate niveluri ale taxării muncii și ale sărăciei. În timp ce autoritățile vorbesc despre stabilitate bugetară, realitatea din teren arată că românii rămân cu tot mai puțini bani de la o lună la alta, iar puterea lor de cumpărare continuă să scadă. Deputatul subliniază că salariul minim nu este un privilegiu, ci un drept fundamental, iar statul român are obligația constituțională de a asigura un nivel de trai decent pentru cetățenii săi.

„Nu poate exista dezvoltare economică într-o țară în care oamenii nu își pot plăti facturile, hrana sau cheltuielile de bază”, afirmă Mihai-Adrian Țiu. Acesta explică faptul că economia României se bazează în mare măsură pe consum, iar plafonarea salariului minim nu doar că nu menține echilibrul bugetar, ci îl afectează pe termen lung. În prezent, peste două milioane de români sunt remunerați la nivelul salariului minim, iar mai mult de patru milioane trăiesc sub pragul unui trai decent.

Deputatul aduce în discuție și valoarea coșului minim de consum, care pentru o familie cu doi adulți și doi copii depășește 11.000 de lei lunar. În contrast, veniturile reale ale multor familii nu ajung nici măcar la 6.000 de lei pe lună, chiar și atunci când sunt incluse alocațiile copiilor. În acest context, exodul forței de muncă din ultimele decenii, care a dus la plecarea a milioane de români la muncă în străinătate, reprezintă un semnal de alarmă major pentru Guvern. Mihai-Adrian Țiu critică refuzul autorităților de a majora salariul minim și de a reduce taxele pe muncă, în timp ce, spune el, sunt tolerate risipa banului public, contractele supraevaluate și externalizarea profiturilor. „Statul trebuie să taie din risipă, nu din coșul zilnic al românilor. Să elimine sinecurile, nu speranța de supraviețuire a celor aflați la limita sărăciei”, a declarat deputatul.

În final, reprezentantul S.O.S. România subliniază că Guvernul are datoria de a proteja munca cinstită, nu privilegiile, și anunță că formațiunea politică din care face parte va continua să lupte pentru dreptul fiecărui român la un trai decent. „O țară demnă nu își lasă cetățenii să trăiască în sărăcie”, a concluzionat Mihai-Adrian Țiu.