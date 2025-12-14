„Brebenașii” pornesc la colindat. Tradițiile de iarnă prind viață pe ulițele comunei Brebeni

Primăria comunei Brebeni anunță desfășurarea tradiționalei colindări de iarnă, un eveniment care aduce în fiecare an bucurie, emoție și spirit autentic românesc în casele localnicilor. Vineri, 19 decembrie 2025, începând cu orele serii, Ansamblul Comunei Brebeni – „Brebenașii”, însoțit de primarul localității, Cîrstea Florea, va porni pe ulițele satului pentru a colinda gospodăriile și a duce vestea Nașterii Domnului, alături de magia sărbătorilor de iarnă.

Locuitorii comunei care doresc pot primi colindătorii cu drag, acest gest rămânând la latitudinea fiecărei familii. Participarea nu este obligatorie, însă reprezintă o frumoasă oportunitate de a susține și păstra vii tradițiile locale, transmise din generație în generație.

„Este un moment deosebit pentru comunitatea noastră, în care copiii și tinerii Ansamblului Brebenașii duc mai departe obiceiurile strămoșești. Voi fi alături de ei pe toată durata colindatului, pentru a susține acești copii minunați care aduc cu ei spiritul și bucuria sărbătorilor de iarnă”, a transmis primarul comunei Brebeni.

Autoritățile locale mulțumesc tuturor cetățenilor pentru ospitalitate, sprijin și implicare în viața comunității, invitându-i să întâmpine colindătorii cu deschidere și bucurie, contribuind astfel la păstrarea identității culturale a comunei Brebeni.