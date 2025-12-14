Autobuzele lui Moș Crăciun aduc spiritul sărbătorilor pe străzile Slatinei

Slatina a intrat, încă de sâmbătă seară, 13 decembrie, în atmosfera magică a Crăciunului, odată cu plimbările speciale organizate de Loctrans Slatina. Autobuzele lui Moș Crăciun au fost pline de copii entuziasmați, părinți zâmbitori și multă voie bună, transformând o simplă călătorie într-o adevărată sărbătoare.

Colindele, râsetele și dulciurile oferite celor mici au creat un cadru plin de emoție și bucurie, marcând un început de decembrie așa cum mulți slătineni și-l doresc, cald, luminos și aproape de spiritul Crăciunului.

Reprezentanții Loctrans Slatina anunță că magia continuă și în această seară. De la ora 18:00, Moș Crăciun pornește din nou la drum prin oraș, invitând copiii și părinții să urce în autobuzele tematice și să se bucure împreună de o experiență de neuitat.

Inițiativa își propune să aducă zâmbete, să creeze amintiri frumoase și să întărească sentimentul de comunitate, într-o perioadă în care bucuria de a fi împreună este cea mai prețioasă. Slătinenii sunt așteptați să ia parte la această inițiativă și să trăiască, fie și pentru câteva stații, magia Crăciunului.