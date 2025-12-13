Două autobuze ale lui Moș Crăciun pornesc prin Slatina. Surpriză de sărbători pentru copii

Două autobuze ale lui Moș Crăciun pornesc prin Slatina. Surpriză de sărbători...

Primăria municipiului Slatina și Loctrans aduc spiritul Crăciunului mai aproape de cei mici. Începând de vineri seară, două autobuze special decorate, cu lumini, colinde și dulciuri, vor circula prin oraș, completând un weekend plin de evenimente dedicate copiilor și familiilor.

Municipiul Slatina intră oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă printr-o inițiativă devenită deja tradiție. Loctrans Slatina, cu sprijinul Primăriei, lansează și în acest an Autobuzul lui Moș Crăciun, de data aceasta în dublu exemplar, spre bucuria copiilor și a părinților.

Directorul Loctrans Slatina, Florin Duca, a anunțat detaliile proiectului: „Ne bucurăm ca și anul acesta să aducem în Slatina două autobuze ale lui Moș Crăciun. Două, nu unul. Autobuze frumoase, împodobite cu lumini, cu colinde și cu dulciuri, astfel încât zâmbetele copiilor să se audă în toată Slatina”.

Autobuzele festive vor circula începând de vineri, între orele 19:00 și 21:00.

„Autobuzele vor pleca din stația de la McDonald’s și vor avea două trasee, pe care le vom anunța pe pagina noastră oficială de Facebook. Vreau să mulțumesc echipei Loctrans, care a pus suflet în acest proiect, precum și supermarketului Senic, care a venit cu o mică contribuție pentru copiii Slatinei. Mulțumim și le dorim tuturor sărbători fericite”, a declarat Florin Duca.

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a subliniat importanța proiectului și a adresat o invitație deschisă comunității: „Dragi copii și părinți, vă invităm să vă bucurați de autobuzul lui Moș Crăciun, dar în weekend-ul acesta avem, de asemenea, un program extraordinar. Sâmbătă avem concert și dansuri ale copiilor pe scena din Parcul Tineretului, iar de la ora 19:00 un concert extraordinar. Duminică, organizăm din nou ateliere pentru copii, iar seara vom avea concert de muzică populară. Va fi senzațional, incendiar. Ne vedem sâmbătă și duminică în Parcul Tineretului”.

Traseul 1:

Mc Donalds – Gară – A.I. Cuza – Febra – LPS – Hellios – ACR – Romtelecom – Union – Vâlcea – Mc Donalds

Traseul 2:

Mc Donalds – Gară – CAO – Steaua – Metalurgic – Febra – A.I. Cuza – Union – Vâlcea – Mc Donalds

Astăzi, 13 decembrie, Slatina De Poveste continuă în Parcul Tineretului:

🕔 17:00 – Trupa MD (dansuri)

🕠 17:30 – Trupa MGV (dansuri)

🕕 18:00 – Plai Oltean

🕡 18:30 – Ansamblul Dorul

🕖 19:00 – Nicoleta Oancea & Johny Bădulescu

🕗 20:00 – DJ