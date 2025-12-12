Structura canină a Jandarmeriei Olt se mărește. Iabat și Iacata încep programul de pregătire

Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt își întărește resursa canină prin primirea a doi noi câini de serviciu, Iabat și Iacata, ajunși în unitate pe 8 decembrie 2025. Cei doi pui, în vârstă de doar patru luni, se află în etapa de predresaj, perioada în care sunt familiarizați cu mediul de lucru și cu viitorii lor conductori. Proveniți de la Centrul Chinologic Sibiu „Dr. Aurel Greblea”, Iabat și Iacata sunt supuși unor exerciții adaptate vârstei, menite să le dezvolte atenția, disciplina și capacitatea de colaborare. Obiectivul principal al acestei etape este formarea unei relații de încredere între câini și conductorii desemnați, plutonier adjutant Ispas Cristian și plutonier adjutant Manolache Florin, relație esențială pentru activitățile operative viitoare.

Pregătirea câinilor de serviciu este una etapizată și de durată. În timp ce cei doi pui parcurg predresajul la nivelul unității, alți doi câini ai Jandarmeriei Olt vor începe, din luna februarie, cursurile de specializare de la Centrul Chinologic Sibiu. După consolidarea deprinderilor de bază, și Iabat și Iacata vor urma același program de formare. Prin această planificare graduală, Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt asigură continuitatea pregătirii canine și integrează treptat noii câini în misiunile operative, în funcție de nivelul lor de dezvoltare și specializare.

Prin extinderea constantă și profesionalizarea structurii canine, Jandarmeria Olt își consolidează capacitatea de intervenție și își reafirmă angajamentul față de siguranța comunității.