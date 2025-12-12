România trece la controlul digital al traficului. CNAIR pregătește instalarea a 400 de sisteme inteligente e-SIGUR pe drumurile naționale și autostrăzi

CNAIR anunță un pas major în modernizarea siguranței rutiere din România. Directorul general al companiei, Cristian Pistol, a declarat că instituția a transmis către ANAP documentația necesară pentru achiziția sistemului e-SIGUR, un proiect ce prevede instalarea a 400 de camere video cu radar și a unor echipamente avansate pentru monitorizarea traficului pe drumurile naționale și autostrăzi. Potrivit lui Pistol, obiectivul principal al acestui proiect este reducerea numărului de accidente rutiere, prin combinarea investițiilor în infrastructură cu utilizarea tehnologiilor moderne de control al traficului. Sistemul va permite urmărirea vitezei, recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, verificarea rovinietei, precum și procesarea automată a abaterilor rutiere.

După validarea documentației de către ANAP, CNAIR va lansa procedura de licitație publică pentru achiziția echipamentelor, proiectarea și instalarea întregului sistem. Implementarea proiectului este estimată la 22 de luni, iar finanțarea va fi asigurată prin Fonduri Europene Nerambursabile din Programul Transport 2021–2027.

Noul sistem e-SIGUR este conceput să fie complet integrat și adaptabil. În fazele viitoare, acesta ar putea alerta în timp real echipajele de intervenție în cazul incidentelor, va facilita analiza traficului și va permite verificarea automată a valabilității ITP și RCA.

Pistol subliniază că rolul sistemului nu este unul punitiv, ci preventiv, vizând descurajarea comportamentelor periculoase la volan și alinierea României la obiectivele Strategiei Naționale pentru reducerea numărului de victime în accidente rutiere.