Primarul din Bălteni, Doru Marineață, asigură adăpost temporar pentru două persoane rămase fără locuințe

De către
Bogdan Vladu
-
36

Primarul comunei Bălteni, Doru Marineață, a anunțat că administrația locală a intervenit pentru a sprijini două persoane ale căror locuințe s-au prăbușit, lăsându-le fără un spațiu în care să poată trece iarna. Edilul a transmis că, în timp ce pe rețelele sociale circulă frecvent postări despre „realizări mărunte”, prioritatea sa rămâne grija pentru oamenii aflați în situații critice.

Potrivit primarului, Consiliul Local a adoptat de urgență o hotărâre prin care a fost aprobată achiziția a două containere locuibile, destinate celor rămași fără adăpost. „Poate că și ei au greșit în viață, dar asta nu înseamnă că îi lași în frig”, a subliniat Marineață, explicând necesitatea unei intervenții rapide. Edilul a mulțumit consilierilor locali pentru sprijinul acordat, precum și firmei Pop Industry, care a furnizat containerele în timp util.

„Unii caută lumina perfectă pentru filmare. Eu am grijă de oameni”, a transmis primarul, referindu-se la tendința unor aleși de a mediatiza activități minore, în timp ce problemele reale ale comunității necesită atenție și acțiune concretă.

