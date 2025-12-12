Generalul Radu Theodoru a încetat din viață la 101 ani. Un secol de curaj și demnitate, omagiat de deputatul Mihai-Adrian Țiu

România este în doliu după pierderea generalului în retragere Radu Theodoru, una dintre figurile marcante ale Aviației Militare Române și un reper de demnitate națională. Deputatul de Olt, Mihai-Adrian Țiu, a transmis un amplu mesaj de omagiere, subliniind rolul și moștenirea impresionantă lăsate de veteranul de război.

Generalul Radu Theodoru s-a stins din viață la vârsta de 101 ani, lăsând în urmă o viață trăită sub semnul disciplinei, curajului și devotamentului față de România. Născut în 1924, la Ineu, județul Arad, acesta a făcut parte din generația care a scris istoria prin sacrificiu în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. S-a remarcat ca militar și instructor, fiind decorat cu „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial”.

Deputatul Mihai-Adrian Țiu subliniază în mesajul său că generalul Theodoru a rămas o voce puternică și liberă de-a lungul unui secol de istorie. „A fost, înainte de toate, un om liber, iar în timpurile pe care le trăim, când libertatea reprezintă o formă de curaj, generalul Radu Theodoru este eroul care a stat drept și nu a îngenuncheat niciodată”, afirmă parlamentarul. Pe lângă cariera militară, Radu Theodoru a fost și scriitor, eseist și observator critic al societății românești. Uneori controversat, dar mereu implicat, acesta a lăsat în urmă o operă amplă și o atitudine verticală, apreciată inclusiv de cei care nu i-au împărtășit ideile.

„Odată cu pierderea generalului Radu Theodoru, România a pierdut o întreagă generație care a știut ce înseamnă sacrificiul și demnitatea”, transmite deputatul Țiu, îndemnând societatea românească să-și cinstească eroii și să păstreze vie memoria celor care au apărat țara cu prețul vieții.

În încheierea mesajului său, Mihai-Adrian Țiu își exprimă respectul în fața memoriei generalului: „Zbor lin către eternitate, domnule General Radu Theodoru! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

