Peste 200 de tineri din Olt, implicați într-o campanie pentru un viitor fără violență domestică

Peste 200 de tineri au participat miercuri, 10 decembrie 2025, la un amplu simpozion dedicat prevenirii violenței domestice, organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, instituție aflată în subordinea Consiliului Județean Olt. Evenimentul s-a desfășurat în parteneriat cu instituțiile care au un rol esențial în lupta împotriva abuzului, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul de Poliție Județean Olt, Inspectoratul Școlar Județean Olt și Colegiul Psihologilor. Tinerii prezenți au fost invitați să participe activ la discuții și prezentări menite să le ofere informații concrete despre identificarea, prevenirea și raportarea violenței. Reprezentanții DGASPC Olt și ai IPJ Olt au transmis mesaje ferme despre recunoașterea formelor de abuz și despre importanța intervenției rapide. Psihologii participanți au vorbit despre impactul emoțional pe termen lung al violenței domestice și despre sprijinul specializat la care victimele au dreptul.

Un moment de mare impact a fost proiecția video Break the Silence, care i-a îndemnat pe tineri să reflecteze la curajul de a cere ajutor și la responsabilitatea de a nu rămâne martori tăcuți ai abuzului. De asemenea, participanții au discutat despre siguranță personală, stabilirea limitelor și modalitățile de a oferi sprijin celor aflați în situații vulnerabile, pornind de la cazuri reale. Simpozionul a inclus și o secțiune dedicată Anului Național al Copilului, în cadrul căreia copiii din centrele de servicii sociale au transmis prin momente artistice și prezentări un mesaj puternic: fiecare copil merită protecție, grijă și un mediu sigur în care să se dezvolte.

Consiliul Județean Olt a reiterat angajamentul de a susține toate inițiativele care promovează siguranța, educația și conștientizarea în rândul tinerilor, subliniind că nicio persoană, copil sau adult, nu ar trebui să înfrunte singură experiențe de violență.

Instituțiile implicate reamintesc că, în situații de pericol imediat, orice persoană trebuie să apeleze numărul 112, iar sprijinul oferit de DGASPC Olt este gratuit, confidențial și disponibil 24 de ore din 24.