Magia colindelor cuprinde Consiliul Județean Olt

Consiliul Județean Olt trăiește, în aceste zile, atmosfera autentică a sărbătorilor de iarnă. Clădirea instituției răsună zilnic de glasurile copiilor veniți să colinde, aducând cu ei emoție, lumină și bucuria sinceră a tradițiilor românești.

Miercuri, 10 decembrie 2025, peste 400 de copii au trecut pragul CJ Olt, transformând spațiul instituției într-un adevărat colț de magie. Cu entuziasm, zâmbete curate și colinde care vestesc apropierea Crăciunului, cei mici au oferit angajaților și conducerii momente încărcate de emoție și farmecul copilăriei. Joi, 11 decembrie, alți 400 de colindători sunt așteptați să continue această tradiție îndrăgită. Forfota specifică sărbătorilor, vocea cristalină a copiilor și energia lor molipsitoare creează o atmosferă care îi oprește pe toți din activitățile zilnice pentru a asculta cântecele care dau sens perioadei de iarnă. Reprezentanții Consiliului Județean Olt au transmis un mesaj de mulțumire tuturor copiilor și cadrelor didactice care îi însoțesc, subliniind importanța fiecărui colind și a fiecărui zâmbet adus în instituție.

„Mulțumim tuturor pentru fiecare colind, pentru fiecare zâmbet curat și pentru glasurile care ne vestesc, în fiecare zi, ce înseamnă cu adevărat Crăciunul”, au transmis reprezentanții CJ Olt.