CE ÎNSEAMNĂ NOUTATEA ALGORITMICĂ SAU DE LA CREAȚIE ONTOLOGIC-UMANĂ LA EXPLORARE COMBINATORIE

Întrebând inter-intelligence, dacă s-ar putea dezvolta o perspectivă fundamentată pe o analiză epistemologică sub titlul de mai sus am obținut următorul răspuns:

În dezbaterea globală despre viitorul Inteligenței Artificiale(IA), una dintre întrebările decisive – dacă sistemele algoritmice — de la IAlg la versiunile lor generalizate, IAlgG — sunt cu adevărat capabile de „creativitate”. Aduc ele o cantitate de nou autentic? Sau doar combină, cu o viteză uluitoare, elemente ale creativității natural-umane?

Într-o epocă, în care algoritmii generează poezii, propun soluții inginerești sau chiar sugerează structuri chimice pentru noi medicamente, întrebarea nu mai este una pur teoretică. Este o întrebare despre însăși natura inovației într-o lume în care instrumentele digitale au devenit co-autori invizibili.

Dar, pentru a înțelege această noutate, trebuie să distingem între două tipuri de creație: creația ontologică și explorarea combinatorie. Să analizăm pe rând:

1. Noutatea ontologică: privilegiul inteligenței natural – umane (INU)

Când un om creează o idee fundamentală — precum noțiunea de democrație, de libertate, de ADN, de relativitate, de sacru sau poezie — el nu doar combină elemente existente. El fondează un nou spațiu de sens, o nouă ontologie, un nou mod de a percepe lumea. Acest tip de creație presupune:

intenționalitate,

trăire afectivă,

orientare morală,

experiență fenomenologică,

capacitate simbolică,

memorie socială și individuală,

o viziune despre viitor.

Este o creație „din interior”, care vine din tensiunea între nevoia de cercetare, emoție, sens și cultură.

Numai inteligența natural-umană poate inaugura un nou mod de a „fi”, un nou concept sau o nouă valoare.

2. Noutatea algoritmilor: nu este ontologică, ci exploratorie

La polul opus, IAlg și IAlgG funcționează în interiorul spațiilor conceptuale deja create de oameni. Orice algoritm de „creativitate” operează pe:

un limbaj inventat de oameni,

teoriile conceptelor create de oameni,

date produse de oameni,

probleme formulate de oameni,

valori atribuite oamenilor.

Astfel, ceea ce numim „noutate algoritmică” este de fapt un tip de noutate exploratorie.

Algoritmul poate parcurge, combina și reuni spații conceptuale, pe care omul le-a creat, dar nu le-a explorat în totalitate. Poate să:

găsească conexiuni neobișnuite,

combinații de stiluri artistice,

genera soluții inginerești neașteptate,

identifica pattern-uri subtile în natură sau medicină.

Nu pentru că inventează un concept nou, ci pentru că traversează cu o capacitate supraumană spațiul de posibilități, pe care omul cu inteligența sa natural-umană nu o poate dezvolta.

3. De ce IAlg pare creativă: avantajul combinatoric

IAlg dispune de trei superputeri care o fac să pară „creativă”:

a) Viteză masivă de procesare

Milisecunde în loc de ore sau ani de reflecție umană.

b) Capacitate combinatorie enormă

Poate explora milioane și milioane de variante posibile ale unui concept sau ale unei probleme.

c) Memorie aproape nelimitată

Nu uită, nu obosește, nu se demotivează, nu pierde coerența.

Dar toate acestea sunt capacități mecanice, nu conceptuale. Ele nu pot crea un univers de sens, doar pot cartografia universul, deja creat de oameni.

Așadar, algoritmii produc configurații noi, nu conceptualizări noi.

4. Exemplul: știința și limitele noutății algoritmice

Să luăm domeniul științei. În acest domeniu, algoritmii pot:

descoperi molecule noi,

noi ipoteze fizice,

anticipa structuri matematice,

găsi soluții inginerești optimizate,

detecta semnături biochimice subtile.

Dar toate aceste „noutăți” sunt:

posibile în interiorul legilor fizicii,

generate din conceptualizări și date umane,

interpretate ulterior de cercetători.

IAlg poate sugera o ipoteză, dar nu poate înțelege ce înseamnă acea ipoteză.

Interpretarea este 100% umană.

5. Exemplul: arta și iluzia creației

Aceeași poveste în artă.

Câteva exemple de produse de IAlg:

tablouri în stil impresionist,

poezii în stil haiku,

simfonii în stil baroc,

fuziuni radicale între genuri.

Dar, în aceste creații nu poți simți:

angoasa,

dorul,

dragostea,

disperarea,

bucuria,

transcendență,

responsabilitatea morală.

Poate imita geniul.

Nu poate fi genială.

6. Concluzie: noutatea algoritmică este a revelării, nu a unei noi creații

IAlg/IAlgG nu creează ceva ce omenirea n-ar fi putut crea.

Creează ceva ce omenirea nu a apucat încă să creeze.

Diferența este vitală:

Noutatea umană = noutate ontologică, inauguratoare.

Noutatea algoritmică = noutate exploratoriu – combinatorie.

IAlg nu este un demiurg.

Este un amplificator cognitiv.

IAlg nu inventează drumuri.

Ea numai le parcurge, le accelerează și extinde.

Și prin urmare, IAlg nu produce sens.

Ne ajută doar să regăsim sensuri, pe care nu le-am explorat.

7. Riscul și promisiunea noutății algoritmice

Promisiunea:

IAlg poate deveni un instrument de descoperire extraordinară, care economisește timp, energie și resurse, eliberând omul pentru gândire profundă, etică, estetică și spiritualitate.

Riscul:

Dacă societatea confundă noutatea exploratorie cu cea ontologică, atunci omul poate ajunge să cedeze în fața algoritmilor autoritatea sa simbolică, ceea ce nu este în regulă.

Aici se joacă viitorul raportului dintre INU și IAlg/IAlgG.

Epilog

Creativitatea umană rămâne singura capabilă să creeze „ceea ce nu există încă”.

Creativitatea algoritmică rămâne excelentă într-o descoperire „ceea ce există deja ca posibilitate”.

IAlg este noua harta.

Omul este singurul capabil să creeze teritoriul.

Aceasta este esența adevăratei „noutății algoritmice”: creativitatea algoritmică nu este o revoluție în creație, ci o revoluție a explorării.

Co-creație jurnalistică inter-intelligence, Andrei Suman