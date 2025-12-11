Bărbat din Slatina, reținut pentru violență în familie și distrugere după ce și-a agresat concubina

Un bărbat de 48 de ani, din Slatina, a fost reținut miercuri, 10 decembrie 2025, de polițiștii municipiului, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie și distrugere. Potrivit IPJ Olt, incidentul a avut loc în seara zilei de 9 decembrie, în jurul orei 20:00. Pe fondul consumului de alcool și al unor discuții în contradictoriu, bărbatul și-ar fi agresat concubina, o femeie de 39 de ani, în locuința comună. Ulterior, acesta ar fi distrus toate geamurile autoturismului victimei, parcat în curtea imobilului.

Alarma a fost dată de fiica femeii, o tânără de 19 ani, care a sunat la 112 în jurul orei 20:40, solicitând intervenția poliției. La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj al Poliției municipiului Slatina. În urma evaluării situației, polițiștii au completat formularul de risc, rezultând existența unui risc iminent pentru victimă. Ca măsură de protecție, a fost emis un ordin de protecție provizoriu pentru o durată de 5 zile. Femeia a refuzat însă purtarea dispozitivului electronic de supraveghere. După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. În cursul aceleiași zile, urmează să fie prezentat Judecătoriei Slatina, cu propunere de dispunere a unei măsuri preventive.

Reprezentanții IPJ Olt reamintesc faptul că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal. Totodată, autoritățile subliniază importanța ordinului de protecție și a dispozitivelor de supraveghere electronică în prevenirea violenței domestice și în protejarea victimelor.

Instituția încurajează persoanele aflate în situații de abuz să solicite sprijinul autorităților, polițiștii și partenerii instituționali fiind pregătiți să ofere suportul necesar.