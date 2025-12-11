Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu – SC SARIS COM 96 SRL

SC SARIS COM 96 SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „INFIINŢAREA UNUI SISTEM DE IRIGAŢII PENTRU SARIS COM 96 SRL” propus a fi amplasat în comuna Răteşti, tarla 108,109,110,111, nr.cadastral 83455, 83242, 81107, 83529, 82899, 80298, 80299, jud.Argeş.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul DJM Arges din municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges in zilele de luni – vineri, orele 8-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul DJM Argeş, municipiul Pitesti, str. Egalitatii, nr.50A, jud. Arges.