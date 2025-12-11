Amenzi de peste 100.000 de lei aplicate de ITM Olt în construcții, în urma controalelor derulate între mai și noiembrie 2025

În perioada mai-noiembrie 2025, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt a desfășurat o amplă serie de controale în cadrul Campaniei Naționale privind respectarea legislației muncii și a normelor de securitate și sănătate în muncă în domeniul construcțiilor. Verificările au vizat firme care activează în sectoarele „construcții clădiri”, „lucrări de geniu civil” și „lucrări speciale de construcții”. Inspectorii ITM au efectuat 28 de controale în domeniul relațiilor de muncă, constatând 34 de neconformități. Pentru acestea au fost dispuse măsuri de remediere și au fost aplicate trei amenzi în valoare totală de 83.000 de lei. Cea mai mare parte din sumă, 80.000 de lei, a fost aplicată pentru depistarea a patru persoane care lucrau fără forme legale. Alte 3.000 de lei au fost sancționați pentru nerespectarea regulilor privind evidența timpului de muncă.

Printre cele mai frecvente nereguli descoperite se numără: lipsa evidenței corecte a timpului de muncă, folosirea persoanelor fără contract individual de muncă, nerespectarea repartizării programului de lucru pentru angajații cu normă parțială, completarea eronată a registrului general de evidență a salariaților (Revisal).

În domeniul securității și sănătății în muncă, ITM Olt a efectuat 31 de controale, în urma cărora au fost identificate 41 de neconformități. Autoritatea a aplicat 37 de avertismente și patru amenzi însumând 23.000 de lei. Cele mai des întâlnite deficiențe au vizat: utilizarea unor echipamente de muncă neconforme, lipsa echipamentelor individuale de protecție, neasigurarea malurilor săpăturilor, o măsură esențială pentru prevenirea accidentelor, lipsa efectuării controlului medical periodic pentru angajați.