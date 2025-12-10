Valea Mare. Lucrările la Podul Toboșari avansează, primul strat de beton a fost turnat

Valea Mare. Lucrările la Podul Toboșari avansează, primul strat de beton a...

Lucrările la Podul Toboșari din comuna Valea Mare, avansează vizibil, proiectul promițând să îmbunătățească accesul rutier și pietonal către satul Toboșari. Conform primarului comunei Valea Mare, Gabriel Dragnea, în aceste zile a fost turnat primul strat de beton, un pas important în realizarea construcției.

Investiția este derulată prin Compania Națională de Investiții și face parte din proiectul „Construire Pod Toboșari, comuna Valea Mare, județul Olt – lucrare de primă urgență”. Noua infrastructură va avea o lungime de 24 de metri, două benzi de circulație și două trotuare, asigurând atât traficul auto, cât și deplasarea pietonală în condiții de siguranță.

Autoritățile locale subliniază că finalizarea podului va facilita circulația către satul Toboșari și va sprijini dezvoltarea zonei, prin îmbunătățirea conectivității și a mobilității pentru locuitori.

