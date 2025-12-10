Universitatea Craiova 2 încheie anul pe teren propriu, în derby-ul cu Oltul Curtișoara

Universitatea Craiova 2 dispută sâmbătă, 13 decembrie 2025, de la ora 14:00, ultimul meci al acestui an competițional. Partida se va desfășura pe stadionul „Jane Nițulescu” din Caracal, acolo unde alb-albaștrii vor primi vizita formației Oltul Curtișoara.

Meciul are o miză importantă pentru gazde, care încheie anul pe primul loc în Liga a III-a, seria E. Universitatea Craiova 2 conduce clasamentul cu 34 de puncte, fiind urmată de Academica Clinceni, aflată pe poziția secundă cu 30 de puncte. Adversarii de sâmbătă, Oltul Curtișoara, ocupă în prezent locul 6, cu 25 de puncte.

Primăria municipiului Caracal îi invită pe suporteri la stadion pentru a susține echipa în ultimul meci al anului și pentru a contribui la atmosfera unei partide ce se anunță spectaculoasă și intens disputată.