Un Târg de Crăciun altfel la Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Slatina. Educație prin empatie!

Într-o societate unde fiecare individ tinde să devină o cetate cu circuit închis, dominată de comunități bazate pe interese, nevoia de educație prin empatie, baza socializării timpurii devine un exercițiu necesar, ori de câte ori este ocazia. La Grădinița cu Program Prelungit nr. 5 Slatina, condusă de directorul Mirela Cîrstica, a fost organizat Târgul de Crăciun.

Evenimentul a avut loc luni, 8 decembrie 2025, și a atras, în cadrul proiectului, peste 250 de copii, implicați alături de familie, de părinții acestora în organizarea unui eveniment pe care cei mici îl vor ține minte peste timp.

Au fost oferite diverse produse, delicatese, mascote specifice Crăciunului, produse de manufactură confecționate de educatoare, parinți și copii. Valoarea financiară colectată prin achiziția produselor este una poate sub așteptări, dar prețul cel mare este obținut prin participarea la acest eveniment. Suma colectată, potrivit celor spune de către doamne director Mirela Cîrstica, este dedicată îmbunătățirii spațiului educațional.

Produsele devin amintiri al unei perioade fascinante din viața unor copii care nu trebuie să simtă frământările celor mari.

Sinteza evenimentului este cuprinsă pe pagina de socializare a unității școlare, acolo unde, în doar câteva rânduri, evenimentul de luni, 8 decembrie 2025, este prezentat astfel: „Târg de Craciun plin de magie, emoție, creativitate, entuziasm! Mulțumim tuturor celor care astăzi, au pășit în lumea fermecată a sărbătorilor de iarna alături de noi, colectivul GPP nr.5 Slatina, s-au bucurat și au trăit aceste clipe mirifice încununate de colinde și tradiții românești! GPP nr.5 Slatina vă urează Sărbători luminate, binecuvântate și liniștite! Mulțumim „Cufărul cu amintiri” și „Atelier Flori Brândușa”.