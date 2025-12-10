Tânăr din Tia Mare, reținut după ce a fost prins conducând băut și fără permis

Un tânăr de 32 de ani din comuna Tia Mare a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii l-au depistat la volan fără permis și sub influența alcoolului. Incidentul a avut loc în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2025, pe Drumul Județean 642, iar măsurile au fost dispuse de polițiștii Secției de Poliție Rurală nr. 3 Corabia, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia.

Potrivit IPJ Olt, autoturismul condus de bărbat a fost oprit pentru control în jurul orei 23:00. Polițiștii au observat imediat că acesta emana halenă alcoolică, motiv pentru care l-au testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, peste limita legală pentru încadrarea faptei ca infracțiune. Ulterior, tânărul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Verificările efectuate în bazele de date au scos la iveală faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Astfel, polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe. După administrarea probatoriului, pe 9 decembrie, procurorul de caz a dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Reprezentanții IPJ Olt atrag atenția asupra pericolului major reprezentat de conducerea sub influența alcoolului, subliniind că asemenea comportamente pun în pericol viețile tuturor participanților la trafic. Poliția județeană anunță că va continua acțiunile preventive și de control pentru creșterea siguranței rutiere.

IPJ Olt reamintește că persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție, până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.