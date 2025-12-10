Deputatul Mihai-Adrian Țiu: „Drepturile românilor trebuie apărate fără compromisuri politice”

Deputatul de Olt Mihai-Adrian Țiu transmite un mesaj ferm de Ziua Internațională a Drepturilor Omului, marcată anual pe 10 decembrie, afirmând necesitatea apărării necondiționate a libertăților fundamentale ale românilor. Parlamentarul subliniază că, la 77 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, respectarea demnității umane rămâne pilonul central al unei societăți democratice. În mesajul său, Țiu amintește că România garantează drepturile omului prin Constituție și prin legislația națională, însă atrage atenția că acestea trebuie protejate constant: „Libertatea nu este doar un drept constituțional, ci o responsabilitate morală pe care statul român trebuie să o apere pentru generațiile de astăzi și pentru cele viitoare”, afirmă deputatul.

Acesta punctează rolul crucial al generațiilor tinere, care înțeleg și prețuiesc valorile democratice, dar avertizează că lupta pentru drepturile omului este departe de a fi încheiată. În opinia sa, Ziua Drepturilor Omului nu reprezintă doar un moment comemorativ, ci și un semnal de alarmă adresat clasei politice: „Puterea aparține cetățenilor, nu instituțiilor care încearcă să îi reducă la tăcere”.

Deputatul critică situațiile în care drepturile fundamentale ar fi încălcate prin decizii politice sau administrative, invocând exemple precum interzicerea unor candidați la alegerile prezidențiale ori anularea unor procese electorale. „Nu putem vorbi despre democrație cât timp cetățenii sunt privați de dreptul de a participa la viața politică”, susține acesta. Mihai-Adrian Țiu își reafirmă angajamentul de a sprijini în Parlament inițiativele care întăresc statul de drept și protejează libertățile individuale. El insistă că drepturile omului nu sunt negociabile și că statul are obligația să combată orice formă de nedreptate, discriminare sau presiune asupra cetățenilor.

„Românii vor dreptate, nu corupție. Vor respect, nu umilință. Demnitatea și libertatea lor trebuie apărate fără compromisuri”, afirmă deputatul S.O.S. România, încheind cu un apel la unitate: „Un popor unit nu poate fi învins”.