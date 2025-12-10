Copiii au adus magia sărbătorilor la Primăria Slatina

Holurile Primăriei Slatina s-au umplut marți, 9 decembrie 2025, de emoție, lumină și glasuri cristaline, după ce mai multe grupuri de copii de la grădinițele și școlile din oraș au venit să colinde. Cu entuziasm și inocență, cei mici au adus atmosfera sărbătorilor mai aproape ca oricând, transformând instituția într-un spațiu al bucuriei și al tradițiilor.

Primarul Mario De Mezzo i-a întâmpinat cu căldură, mulțumindu-le pentru colindele pregătite cu grijă și pentru energia frumoasă pe care au transmis-o. La finalul momentelor artistice, copiii au primit daruri pregătite special pentru ei, spre încântarea tuturor. Nu au lipsit nici fotografiile mult așteptate. Cei mici s-au înghesuit să facă poze atât cu primarul, cât și cu Moș Crăciun, transformând vizita într-o amintire de neuitat pentru fiecare grup.

Reprezentanții Primăriei au transmis mulțumiri cadrelor didactice și părinților care s-au implicat în organizarea acestor momente și care au contribuit la aducerea spiritului sărbătorilor în instituția publică.

