Sub auspiciile Primăriei Municipiului Slatina, a Centrului Cultural „Eugen Ionescu”, Asociației Cultural-corale „Milenium-Slatina” și Asociației „Oltul Cultural ” marți, 9 decembrie 2025, în sala de festivități a Centrului Cultural Eugen Ionescu, corul „Milenium- Alexandru Stanciu ” a susținut un concert tradițional de colinde (concertul nr. 229) intitulat sugestiv,, Delicii de iarnă”.

Având ca dirijor pe profesorul Alexandru Chirilă Stanciu și la pian pe artista Ioana Enoiu, au fost interpretate colinde românești („O, ce veste minunată ” de Gh. Dima, „Gazde mari nu mai dormiți” de Tiberiu Brădiceanu, „La Vitleem” de Nicolae Lungu, „Căprița” de Gelu Stratulat, ș.a.), dar și creații de gen din repertoriul internațional („Cântecul îngerilor” de Felix M. Bartholdy, „Clopoțel” de J. Pierpont, „Vă bucurați” de G. Fr. Hendel, ș.a.).

Piesele muzicale au alternat cu poezii originale de sezon recitate din creația proprie, de creatorii prezenți la eveniment, membri ai Asociației „Oltul Cultural”.

Aplauzele su fost la scenă deschisă, sala fiind arhiplină cu spectatorii slătineni îndrăgostiți de cultură.

Marin RADA,

membru UZPR