Tichetele Sociale de Crăciun 2025 au început să fie distribuite la Slatina. Peste 3.600 de beneficiari declarați eligibili

Primăria municipiului Slatina a anunțat demararea campaniei anuale de distribuire a Tichetelor Sociale de Crăciun, începând cu data de 8 decembrie 2025. Procesul se desfășoară prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română, fiecare beneficiar urmând să primească tichete în valoare de 150 de lei. Potrivit autorităților locale, din totalul celor 3.637 de cereri depuse, 3.605 persoane au fost declarate eligibile pentru sprijinul acordat în preajma sărbătorilor de iarnă. Beneficiarii fac parte din următoarele categorii sociale:

– persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu;

– pensionari cu venituri nete de cel mult 1.400 lei pe lună;

– persoane care primesc indemnizații în baza unor legi speciale, cu venituri sub același plafon;

– persoane fără adăpost;

– persoane de peste 65 de ani care beneficiază de venit minim de incluziune.

Tichetele sociale pot fi folosite pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă, medicamente, îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării sau carburant. Beneficiarii au la dispoziție 212 unități comerciale afiliate pe raza municipiului Slatina, unde pot utiliza tichetele în condiții conforme. Lista completă a magazinelor partenere este disponibilă pe site-ul Primăriei Slatina, în secțiunea „Informații de interes public”. Autoritățile îi îndeamnă pe cei îndreptățiți să consulte detaliile puse la dispoziție și să utilizeze tichetele în cadrul unităților autorizate.

Pentru informații suplimentare, cetățenii sunt invitați să acceseze platforma online a Primăriei.