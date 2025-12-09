Spitalul Județean de Urgență Slatina. Pacientul rănit în explozia de la Balș, externat după 21 de zile

Un bărbat în vârstă de 70 de ani, rănit grav în explozia produsă pe 13 noiembrie 2025 în orașul Balș, a fost externat după 21 de zile de îngrijiri în Compartimentul Arși al Spitalului Județean de Urgență Slatina. Recuperat în proporție de 99%, pacientul spune că a trecut prin cea mai grea încercare a vieții sale și că totul s-a schimbat într-o singură secundă, momentul deflagrației.

„Între viață și moarte este o secundă! Sunteți niște medici extraordinari”, a declarat bărbatul la externare, cu emoție, alături de medicul care l-a operat, dr. Robert-Octavian Corâci, medic primar în chirurgie plastică.

Potrivit doctorului Robert-Octavian Corâci, evoluția pacientului a fost posibilă datorită intervențiilor medicale rapide, dedicate și complexe, precum și datorită colaborării excelente dintre echipa medicală și pacient. În ciuda arsurilor severe și a traumei asociate, acesta a răspuns foarte bine tratamentului și a reușit să depășească atât dificultățile fizice, cât și impactul psihologic al accidentului.

„Suntem aici să facem din bine și mai bine”, mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Slatina subliniază angajamentul echipelor medicale față de fiecare pacient care le trece pragul.