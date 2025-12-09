Șofer urmărit în trafic de polițiștii olteni, după ce a refuzat să oprească la semnal. Ulterior, bărbatul a reclamat că ar fi fost agresat

Un șofer din Slatina a fost urmărit în trafic și ulterior imobilizat de polițiști, luni, 8 decembrie 2025, după ce nu a respectat semnalul de oprire al unui echipaj rutier. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 11:50, pe strada Cireașov din municipiu, în timpul unei acțiuni de control desfășurate de Serviciul Rutier Olt. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Olt, conducătorul autoturismului fusese observat circulând fără centura de siguranță și fără luminile de întâlnire sau de ceață în funcțiune, contrar prevederilor legale. Polițiștii au făcut semnalul regulamentar de oprire, însă șoferul și-a continuat deplasarea.

Echipajul de poliție a pornit în urmărirea acestuia și a cerut sprijinul altor patrule din zonă. Autoturismul a fost interceptat pe strada Textilistului. Întrucât bărbatul nu s-a conformat indicațiilor și somațiilor, polițiștii l-au scos din vehicul, l-au încătușat și l-au condus la sediul unității pentru stabilirea identității și aplicarea măsurilor legale. În momentul interceptării, șoferul ar fi deschis portiera autoturismului, lovind autospeciala de poliție și provocând avarierea acesteia. Ulterior, bărbatul a apelat numărul unic de urgență 112, susținând că ar fi fost agresat de polițiști și solicitând intervenția unui echipaj medical. Acesta a fost transportat la spital pentru evaluare.

În cauză a fost deschis dosar penal privind infracțiunile de purtare abuzivă și distrugere. Ancheta urmează să fie declinată către Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, instituția competentă să stabilească exact circumstanțele și să se pronunțe asupra aspectelor sesizate.

Reprezentanții IPJ Olt subliniază că orice sesizare referitoare la modul de acțiune al polițiștilor este analizată obiectiv, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.